Atrapan a un presunto “narco gatillero”

Ayer alrededor de las 21:30, los efectivos de la División Microtráfico Metropolitana, llevo a cabo un allanamiento por supuesta comercialización de estupefaciente en el barrio Los Milagros, precisamente por la avenida Nicolás de la ciudad de Barranqueras.

Seguidamente, los agentes con la presencia del ayudante fiscal, inspeccionaron el domicilio, y lograron incautar un total de 118 gramos de cocaína, distribuidos en 71 envoltorios tipo “bochitas” y 8 de mayor tamaño, conocidos como “bochones”. Además, se secuestraron elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de la sustancia, como tijeras, recortes, una trincheta, dos picadores y un teléfono celular.

También se hallaron 24.500 pesos en efectivo, presuntamente producto de la venta de estupefacientes.

Como resultado del operativo, fue aprehendida en el lugar una mujer de 28 años, y notificada en una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, por disposición del Juzgado de Garantías N° 5 y la Fiscalía Antidrogas N° 1, a cargo de la doctora Andrea Natalia Lovey Pessano.

Sin embargo, uno de los momentos más relevantes del procedimiento se dio cuando, en pleno desarrollo del allanamiento, se presentó en el domicilio un joven de 26 años, conocido en el ambiente delictivo local y señalado como un presunto “narco gatillero” de la zona.

Al verificar sus antecedentes en el sistema policial, se constató que sobre el mismo pesaba un pedido de detención vigente por una causa de supuesto abuso de armas, con intervención de la Fiscalía Penal N° 3.

Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para determinar el alcance de la actividad delictiva vinculada al Microtráfico en el área.