Amenaza de tiroteo en la Técnica N° 22 de Sáenz Peña: intervino la Policía y reforzaron la seguridad

Un mensaje apareció en un baño de la Técnica N° 22 y se sumó a un comentario de un alumno en clase. Intervino la Policía, no hubo coincidencias en la pericia caligráfica y reforzaron la seguridad en el establecimiento.

Una amenaza de tiroteo generó preocupación en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 22 «Teniente Benjamín Matienzo» de Presidencia Roque Sáenz Peña. La advertencia apareció escrita en un baño del establecimiento y se sumó a un comentario realizado por un alumno en el aula, lo que motivó la intervención policial y una investigación judicial.