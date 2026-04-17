Resistencia: Se desmantelo laboratorio de canabis

El procedimiento se originó tras una denuncia por robo en una vivienda y terminó con el secuestro de plantas de cannabis y elementos para cultivo indoor.

Esta madrugada, alrededor de las 3, personal de la Comisaría Undécima intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre la sustracción de objetos de una vivienda y la fuga de los autores por los techos linderos.

En plena persecución, los efectivos ingresaron a una propiedad vecina, donde hallaron objetos abandonados presuntamente sustraídos, entre ellos una hidro lavadora, una amoladora, un tubo de gas y una freidora de aire.

Al inspeccionar el inmueble, constataron la existencia de un invernadero con plantines de cannabis y equipamiento utilizado para su cultivo. Por ello, se dio intervención al Departamento Drogas Peligrosas, que confirmó la presencia de marihuana.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía, se secuestraron 17 plantas y diversos elementos vinculados al cultivo indoor, como luces LED, turbinas, balanza de precisión, medidores y productos químicos.