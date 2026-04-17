Villa Angela: Desbaratan presuntos kioscos narco con más de 600 gramos de cocaína y millones en efectivo

Un amplio operativo antidrogas llevado adelante durante anoche y esta madrugada en Villa Ángela permitió desarticular dos puntos de venta de estupefacientes, con el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y la detención de tres personas señaladas como principales investigadas.

El procedimiento fue ejecutado por la *División Operaciones Drogas Interior Villa Ángela en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional N° 23.737, con intervención de la Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña.

Primer allanamiento: importante suma de dinero

El primer operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Chacabuco, entre Gato Onza y calle Pública. Allí fue detenida una mujer de 27 años, sindicada como principal investigada.

En el lugar se secuestraron pequeñas cantidades de cocaína, unos 5 gramos, pero lo más relevante fue el hallazgo de 4.377.500 pesos en efectivo, además de elementos utilizados para el fraccionamiento de droga, como tijeras, bandas elásticas y un teléfono celular.

Segundo procedimiento: cocaína lista para la venta

El segundo allanamiento tuvo lugar en Pasaje Kuray, donde los efectivos lograron incautar 596,9 gramos de cocaína distribuidos en distintos formatos, entre ellos “bochones” y dosis fraccionadas, listas para su comercialización.

En este domicilio fueron detenidos una joven de 25 y un hombre de 28 años, quien intentó escapar al momento del ingreso de los uniformados, pero fue alcanzado a unos metros. En tanto, la joven se atrincheró en una habitación y, armada con un martillo, intentó resistirse al procedimiento, aunque finalmente fue reducida sin que se registraran heridos.

Drogas, dinero y elementos sospechosos

En total, el operativo permitió el secuestro de más de 600 gramos de cocaína, con un valor estimado en 9 millones de pesos y un potencial de más de 6.000 dosis.

Además, se incautaron 278.000 pesos en efectivo en el segundo domicilio, lo que eleva el total general a 4.655.500 pesos, junto a celulares, una balanza digital, cuchillos, recortes de nylon y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

Durante los procedimientos también se hallaron numerosas herramientas, electrodomésticos y otros objetos, como amoladoras, taladros, bombas de agua y mochilas, que habrían sido entregados como forma de pago por drogas. Esto derivó en la apertura de una investigación paralela para determinar su origen.

Investigación en curso

Los allanamientos se realizaron con la colaboración de distintas unidades policiales, incluyendo comisarías locales, División 911 e Investigaciones Complejas.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer la posible existencia de una red de comercialización de estupefacientes en la ciudad y el origen de los bienes secuestrados.