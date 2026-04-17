Un importante golpe al narcomenudeo se concretó en la localidad de Juan José Castelli, donde efectivos de la División Operaciones Drogas Interior realizaron un allanamiento que permitió el secuestro de una gran cantidad de estupefacientes y la detención de un hombre señalado como principal responsable.

El procedimiento se llevó a cabo anoche, en una vivienda ubicada en la Chacra 8, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional N° 23.737. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías local, a cargo del doctor José Luis Kerbel, con intervención de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Durante el allanamiento, los uniformados lograron incautar 15 paquetes termosellados que contenían un total de 15,120 kilogramos de marihuana, además de pequeñas cantidades adicionales de la misma sustancia ya fraccionada, cigarrillos armados y dosis de cocaína.

Asimismo, se secuestraron 8.800 pesos en efectivo y un teléfono celular, elementos considerados de interés para la causa.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, la droga incautada tendría un valor cercano a los 9,5 millones de pesos y equivaldría a unas 15.000 dosis destinadas a la comercialización.

En el lugar fue aprehendido un hombre de 29 años, sindicado como el principal investigado en la causa.

Al momento del ingreso policial, también se encontraba en la vivienda un menor de 17 años, quien fue puesto a disposición de la Unidad de Protección Integral y posteriormente entregado a sus familiares, conforme a las disposiciones legales vigentes.