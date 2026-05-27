Quitilipi: se negó a prestarle dinero y terminó con un botellazo en la cabeza

Un hombre resultó gravemente herido, mientras que otro fue detenido, luego de una discusión que habría comenzado por un préstamo de dinero, en Quitilipi.

Según la denuncia, todo sucedió cerca de las 4.30 de la madrugada del miércoles, en una vivienda del barrio Matadero, donde un hombre de 48 años se habría negado a prestarle plata a otro joven de 27, lo que derivó rápidamente en una fuerte pelea.

De acuerdo al relato de la víctima, el conflicto escaló hasta que el más joven lo golpeó con una botella de vidrio en la cabeza, provocándole lesiones que requirieron atención médica.

Tras el ataque, el damnificado realizó la denuncia y también difundió lo ocurrido en redes sociales. A partir de allí, efectivos de la Comisaría de Quitilipi desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

La detención se concretó durante la tarde de este miércoles, alrededor de las 16.30. El sospechoso quedó alojado en la dependencia policial en el marco de una causa por «supuestas lesiones leves».

Además, durante las averiguaciones, los investigadores constataron que el detenido ya registraba otra causa activa por «supuestas amenazas», iniciada el pasado 16 de mayo por disposición del Juzgado Correccional de Presidencia Roque Sáenz Peña.