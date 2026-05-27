Sergio Rodríguez será interpelado en la Legislatura por el caso de la «médica trucha»

La Cámara de Diputados interpelará el próximo 24 de junio al ministro de Salud, Sergio Rodríguez, en el marco del escándalo por el caso de la denominada «médica trucha», Lidia Mabel Ojeda, quien habría ejercido funciones en el sistema sanitario público sin contar con título habilitante.

El pedido fue presentado por legisladores de la oposición, con el objetivo de obtener precisiones sobre los mecanismos de control del Ministerio de Salud y las responsabilidades políticas derivadas del caso.

La convocatoria quedó fijada para el 24 de junio, a las 11, en el recinto «Deolindo Bittel».

La interpelación se basará en cómo Ojeda ingresó al sistema sanitario y se desempeñó como médica al menos desde agosto de 2024.

Hasta el momento, existen atenciones confirmadas en los hospitales de de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, mientras avanzan investigaciones para determinar si también actuó en Las Breñas, Sáenz Peña, Pampa del Indio y El Espinillo.

Además, los diputados pretenden conocer cuáles fueron los protocolos aplicados para verificar antecedentes y títulos profesionales, y qué medidas adoptó la cartera sanitaria para resguardar a los pacientes tras conocerse la irregularidad.