Quisieron conectarse en forma clandestina al servicio de agua pero los descubrieron

Efectivos de la Comisaría Octava, junto a personal de APA y Sameep, debieron intervenir este miércoles a la siesta, en la intersección de la avenida Combate Vuelta de Obligado y la calle French de Resistencia, tras detectarse una obra irregular que cruzaba sobre la línea de defensa.

El procedimiento se originó cerca de las 14, luego de que un ingeniero de la Administración Provincial del Agua (APA) alertara sobre la realización de trabajos de conexión hídrica sin autorización en el lugar.

Al arribar la comisión policial, se entrevistaron con una vecina de 31 años, quien manifestó haber contratado un servicio particular para obtener suministro de agua potable en su domicilio, aduciendo desconocer las normativas y los riesgos técnicos de la maniobra.

En el sitio también se hizo presente la División Fraude de Sameep, cuyos agentes labraron el acta correspondiente al constatar la conexión irregular, la cual afortunadamente no llegó a ser vinculada a la red troncal de agua potable.

Tras ser informada de la falta, la ciudadana accedió a cesar los trabajos de forma inmediata. Una vez normalizada la situación y retirado el personal de los organismos provinciales, las actuaciones concluyeron sin registrarse incidentes.