Doble femicidio en Quitilipi: el fiscal reveló detalles del crimen y habló de una escena «terrorífica»

El fiscal de Investigación Penal N°1 de Sáenz Peña, César Luis Collado, brindó detalles del doble femicidio ocurrido el martes 10 de marzo en la localidad de Quitilipi y describió la escena del crimen como «terrorífica» , al referirse al asesinato de la mujer de 37 años y su hija de 17.

El funcionario judicial relató que llegó al lugar junto a personal del Poder Judicial y que la primera impresión al ingresar a la vivienda fue estremecedora. «Llegamos a la casa junto con el móvil del Poder Judicial. Dentro del dormitorio lo siniestro era que se encontraban dos personas tapadas, como si estuvieran durmiendo», explicó.

Según indicó, al mover los cuerpos para determinar la causa de muerte se confirmó la gravedad del hecho. «Tomamos contacto con vecinos y familiares que viven en la parte trasera de la casa, entre ellos la hermana de la mujer. El cuadro era terrorífico, como el chacal les quitó la vida», manifestó en una entrevista con una radio local.

De acuerdo con el relato del fiscal, el autor, identificado como David Ojeda, actuó con extrema violencia. «Esta persona actuó con mucha saña. Con un hacha golpea en el cráneo a su pareja y luego a la menor de 17 años la viola en vida y la mata asfixiándola» , sostuvo.

Collado señaló que la causa fue calificada como doble femicidio triplemente agravado. En ese sentido, explicó que se contemplan agravantes por la relación de pareja con una de las víctimas, por el odio de género y por la violencia extrema con la que se perpetraron los crímenes.

El fiscal también remarcó que no se encontraron signos de resistencia en el lugar, lo que indicaría que las víctimas no pudieron defenderse. «Creemos que a la mujer de 37 años la mata mientras dormía y después actúa sobre la menor de edad», precisó.

Para el investigador, existen múltiples pruebas que comprometen al acusado. Entre ellas mencionó mensajes enviados desde el teléfono del sospechoso a su hija biológica, de 20 años, que vive en Tres Isletas. Según detalló, en esa conversación Ojeda le confesó que «se había mandado una macana» y le aseguró que había matado a las dos mujeres.

A partir de ese intercambio, la joven colaboró con los investigadores para localizarlo. «Se realizó un operativo con la hija como colaboradora, quien continuaba contestando los mensajes para conocer su paradero», explicó Collado. En uno de esos mensajes, el sospechoso afirmó que se encontraba cerca de las vías del tren, camino a Sáenz Peña, y que pensaba arrojarse al paso de una formación.

Con esa información se organizó un operativo policial que permitió ubicarlo y detenerlo alrededor de las 19.40. «En dos horas logramos capturarlo», afirmó el fiscal.

Collado también indicó que, tras la detención, debieron retirarse rápidamente del lugar debido a que vecinos comenzaron a acercarse con la intención de agredir al acusado. «Los vecinos querían lincharlo», señaló.

El sospechoso no se resistió al arresto y no portaba armas al momento de ser detenido. Según testimonios recogidos por los investigadores, algunas personas lo habían visto llegar al domicilio de las víctimas en aparente estado de ebriedad.

«La escena que encontramos era devastadora. Estoy preparado para estas situaciones y durante muchos años vi cosas espantosas, pero esto me llamó la atención por la mente criminal con la que actuó», agregó el fiscal.

Por otra parte, el fiscal explicó que, por razones de seguridad, Ojeda fue trasladado desde Quitilipi a la comisaría de Sáenz Peña. Está previsto que este jueves sea llevado a la Fiscalía y que el viernes preste declaración indagatoria ante la Justicia.

La detención se concretó durante la noche del martes tras un amplio operativo cerrojo desplegado por la Policía del Chaco en distintos puntos de la zona. El procedimiento permitió localizar al sospechoso alrededor de las 20, en la intersección de la Ruta Provincial 4 y la Ruta Nacional 16.

El operativo fue dispuesto por el ministro de Seguridad de la provincia, Hugo Matkovich, junto al jefe de la Policía del Chaco, el comisario general Fernando Romero, y estuvo supervisado en el lugar por el subjefe de la fuerza, Manuel Victoriano Silva.

Fuentes policiales indicaron que la rápida intervención y la coordinación entre distintas unidades permitieron cercar al presunto autor y concretar su detención pocas horas después de ocurrido el hecho.

Durante el procedimiento también se secuestró un teléfono celular perteneciente al detenido, elemento que será incorporado a la causa como parte de las pruebas que se analizarán en la investigación.

MÁS DETALLES SOBRE EL DOBLE FEMICIDIO

El doble femicidio fue descubierto el martes por la tarde, pasadas las 17, en una vivienda ubicada en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Paraguari, en Quitilipi. Efectivos policiales acudieron al lugar tras recibir un alerta y hallaron sin vida a la mujer de 37 años y a su hija adolescente.

Tras el hallazgo, intervino la Justicia y comenzaron las pericias a cargo de especialistas del Poder Judicial y de la Policía del Chaco para reconstruir lo ocurrido.