Prefectura secuestró más de 27 kilos de droga de una embarcación paraguaya

Personal de la Prefectura Naval Argentina secuestró más de 27 kilos de droga durante un operativo realizado en la localidad correntina de Itatí.

El procedimiento ocurrió a la altura del kilómetro 1.285 de la margen izquierda del río Paraná, en una zona conocida como «Ladrillería Brites», como resultado de tareas investigativas desarrolladas por la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Fuerza.

En el marco de las pesquisas, efectivos de la institución desplegaron una patrulla terrestre encubierta donde observaron, mediante un visor térmico, el desplazamiento transversal de una embarcación a motor proveniente de la República del Paraguay, cuyos ocupantes desembarcaron varios bultos sobre la costa argentina.

Posteriormente, durante un rastrillaje efectuado entre las malezas, se hallaron dos bultos tipo arpilleras que contenían panes rectangulares.

Como resultado, se contabilizaron 42 panes prensados tipo ladrillo con un peso superior a los 27 kilogramos. El valor estimado del estupefaciente secuestrado asciende a más de 96 millones de pesos.

Intervino en el hecho el Área de Atención Inicial del Ministerio Público Fiscal de Corrientes, a cargo de María Laura López, que dispuso el secuestro de la droga y las actuaciones de rigor