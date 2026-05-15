La Uncaus participa de un encuentro nacional de ciencia y tecnología

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, la Universidad Nacional de Río Negro es escenario de las Segundas Jornadas Federales de Ciencia y Técnica, bajo el lema «Propuestas para una Nueva Arquitectura Institucional en Universidad, Ciencia y Tecnología».

El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann, participa junto al Vicerrector, Manuel García Sola, la secretaria de Investigación, Ciencia y Técnica, Mara Romero, y la directora de Departamento de Ciencias Básicas y Aplicada, Nora Okulik, del encuentro junto a investigadores, científicos y representantes de más de 12 universidades nacionales, en un espacio de debate y construcción colectiva, orientado a fortalecer el sistema universitario, científico y tecnológico argentino.

«Estamos elaborando junto a investigadores y científicos propuestas para pensar cuál es la ciencia que queremos, acercándonos a la comunidad y a las problemáticas que atraviesan tanto el sector productivo como el sector social», expresó Oestmann.

Asimismo, destacó la necesidad de generar soluciones desde la ciencia, las universidades y los distintos sectores tecnológicos, promoviendo un trabajo articulado que permita mejorar la calidad de vida de las personas a través del conocimiento, la innovación y el desarrollo federal.

Las jornadas se desarrollar en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche y reúnen a referentes académicos de distintos puntos del país, para avanzar en propuestas vinculadas al futuro de la educación superior, la investigación y la tecnología en Argentina.