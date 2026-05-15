Milei reaccionó al dato de inflación: «Retornando a la normalidad a pesar de los intentos golpistas»

El presidente Javier Milei reaccionó al dato de inflación que difundió el INDEC. El organismo informó que el IPC de abril fue del 2,6%, lo que marca una baja con respecto a marzo, cuando fue del 3,4% .

En su cuenta de X, señaló: «Retornando a la normalidad». «A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente», indicó.

Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, también se expresó sobre el dato, y sostuvo: «La inflación de abril fue de 2,6%, la más baja en cinco meses».

«El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales. La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre», afirmó en X.

«Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017. La variación interanual del nivel general fue de 32,4%, con subas de 32,4%, 43% y 12,1% en las categorías Núcleo, Regulados y Estacionales, respectivamente», aseguró.