Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en junio tras el dato de inflación

Luego de conocerse que la inflación de abril fue del 2,6% según el INDEC, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,6% en junio, ya que se actualizan con la inflación registrada dos meses antes .
El nuevo cálculo ubica al haber mínimo en $403.320,39 a partir de junio, mientras que quienes perciban el bono recibirán $475.142,62.
Para el resto de las prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $322.655,23 y llega a $394.478,23 con bono, en tanto que las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos se incrementan en el mismo porcentaje.
NUEVOS VALORES
- Jubilación mínima: $403.320,39
- Jubilación mínima con bono: $475.142,62
- PUAM: $322.655,23
- PUAM con bono: $394.478,23
- Pensiones no contributivas: $282.338,51
- Pensiones no contributivas con bono: $354.181,51
- Pensión Madre de 7 Hijos: $403.320,39
- Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $475.142,62
- AUH: $144.937,56
- AUH con Discapacidad: $471.904,34