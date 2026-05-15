Xi Jimping a Trump: «Nuestros dos países deben ser socios, no rivales»

El presidente de China, Xi Jinping, brindó este jueves un banquete en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, donde dio la bienvenida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita de Estado. Señaló que la relación bilateral entre su país y Estados Unidos es la más importante del mundo .

«Debemos hacer que funcione y nunca arruinarla», indicó. «Nuestros dos países deben ser socios, no rivales», sostuvo el mandatario chino, según informó Xinhua.

«Al repasar la trayectoria de las relaciones entre China y Estados Unidos, la clave para que la relación avance de manera constante reside en si hemos logrado el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa», aseguró.