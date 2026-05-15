Murió un joven motociclista tras chocar contra un automóvil estacionado

Un joven de 22 años falleció durante la madrugada de este viernes, tras protagonizar un siniestro vial ocurrido en calle 25 de Mayo al 600 de Villa Ángela.

El hecho se registró alrededor de las 22:50 del jueves, cuando el motociclista circulaba en una Bajaj Rouser 200 y, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado e impactó contra un automóvil estacionado.

Tras el choque, el conductor fue trasladado al hospital local donde se le diagnosticó traumatismo de tórax, siendo posteriormente derivado al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Horas más tarde, desde el lugar se informó el fallecimiento del joven, a raíz de las lesiones sufridas.

En el lugar intervino personal policial y de Criminalística, con actuación de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3.