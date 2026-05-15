Chorotis: buscan desesperadamente a un niño de 4 años y a su madre

La Policía del Chaco desplegó un intenso operativo de búsqueda para encontrar a Bruno Danki Montenegro, un niño de 4 años que desapareció este viernes junto a su madre en la localidad de Chorotis.

Según denunciaron familiares, el menor vive bajo el cuidado de su tía —quien posee la tutela legal— y habitualmente visita a su madre y a su abuela.

Sin embargo, durante la siesta de este viernes ambos desaparecieron y desde entonces no se conoce su paradero.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de Chorotis, lo que activó el protocolo de búsqueda de personas y una alerta a todas las unidades policiales de la provincia.

Desde la Policía indicaron que existe la sospecha de que la madre, Roxana Edith Montenegro, de 35 años, intente trasladarse hacia Buenos Aires, donde residiría uno de sus hermanos.

A raíz de la situación, sobre la mujer pesa un pedido de captura en el marco de una causa por «supuesta desaparición de persona», mientras que también tomó intervención la Unidad de Protección Integral (UPI).

Bruno Danki Montenegro tiene 4 años, tez trigueña, ojos oscuros y cabello largo. Su madre posee cabello negro, ojos oscuros y tez trigueña.

Las autoridades solicitaron colaboración urgente a la comunidad y pidieron que cualquier información sobre ambos sea comunicada al 911 o a la comisaría más cercana.