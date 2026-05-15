La artista chaqueña Adriana Baldani fue seleccionada para el programa Presente Continuo 2026

La artista transdisciplinar y modelista chaqueña, Adriana Baldani, fue elegida becaria de Presente Continuo, un prestigioso programa de formación, investigación y producción bienal organizado por la Fundación Williams y la Fundación Bunge y Born, en alianza con el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) y el apoyo de la Fundación Andreani y Finnegans Impacto.

La propuesta de Adriana Baldani destaca por el desarrollo de dispositivos tecnológicos que operan como extensiones de la piel para explorar nuevas maneras de interactuar con el entorno.

Baldani es una artista transdisciplinar y modelista, cuya obra explora la creación de dispositivos sensoriales que actúan como extensiones de la piel. Sus piezas proponen al cuerpo como un territorio de investigación para repensar nuestras formas de habitar e imaginar futuros posibles.

Este programa es de vital importancia en la región, porque busca comprender cómo las tecnologías de la cuarta revolución industrial transforman nuestra realidad.

A lo largo de dos años, el complejo trayecto de la beca incluye laboratorios intensivos de co-creación y workshops con referentes de vanguardia internacional, la posterior exhibición pública de los prototipos resultantes y, finalmente, la posibilidad de realizar viajes de intercambio y residencias de creación e investigación en el exterior, en prestigiosas instituciones internacionales socias.