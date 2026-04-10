Milei viajará a Israel y participará de los actos por el Día de la Independencia

El presidente Javier Milei viajará la próxima semana a Israel, donde permanecerá entre el 19 y el 22 de abril para participar de las actividades organizadas por el Día de la Independencia de ese país .

Según lo informado, Milei fue invitado a asistir a la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, uno de los actos centrales de la conmemoración, que está prevista para el 21 de abril.

La información fue difundida por la Agencia Judía de Noticias (AJN) y luego replicada por el propio presidente en su cuenta de X.

Se tratará de la tercera visita oficial del jefe de Estado argentino a Israel, luego de sus viajes de comienzos de 2024 y de junio de 2025.

En los últimos meses, Milei profundizó además su identificación política con Israel, y hasta llegó a definirse públicamente como «el presidente más sionista del mundo».