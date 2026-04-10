Demoran a un menor que intentaba vender una réplica de arma

Un menor de edad fue demorado este jueves por la tarde, en Resistencia, luego de ser señalado por vecinos que advirtieron que transportaba un arma en una mochila.
El hecho ocurrió cerca de las 14, en la intersección de avenida Belgrano y calle Panamá. Hasta allí se acercaron agentes, que lograron ubicar al joven y proceder a su identificación.
Durante el control, constataron que en el interior de la mochila llevaba una réplica de arma de fuego tipo pistola, de color negro.
Según explicó el propio menor, tenía previsto vender el objeto en una operación que había acordado previamente a través de Facebook.
La réplica fue secuestrada y se dio intervención a la Justicia. Además, se notificó a sus padres para que se presenten y queden a cargo del adolescente.