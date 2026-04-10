Milei recibió al gendarme Nahuel Gallo tras su liberación en Venezuela

El presidente Javier Milei recibió este miércoles, en la Casa Rosada, al gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela y recuperó su libertad el pasado 1° de marzo.

El encuentro se desarrolló en el despacho presidencial y marcó el primer cara a cara entre el mandatario y el efectivo desde su regreso al país, a poco más de un mes de su liberación.

De la reunión también participaron funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; y la exministra y actual referente oficialista Patricia Bullrich.

El encuentro, había sido anticipado semanas atrás desde el Ejecutivo, que decidió postergarla inicialmente para priorizar la recuperación física y emocional del gendarme tras su cautiverio.

Gallo había sido detenido en diciembre de 2024 por el gobierno de Nicolás Maduro cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia. Durante su permanencia en ese país, estuvo alojado en el centro de detención El Rodeo.

Su liberación se concretó tras gestiones institucionales que incluyeron la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un contexto de alta tensión diplomática.

Tras su regreso a la Argentina, el gendarme permaneció en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional para la realización de estudios médicos y luego pudo reencontrarse con su familia.

Desde su liberación, Gallo también había mantenido reuniones con funcionarios y legisladores, mientras continúa su proceso de recuperación tras más de un año en cautiverio.