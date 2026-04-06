Livio Gutiérrez es el nuevo director del Nuevo Banco del Chaco

Livio Gutiérrez, actual secretario de Coordinación de Gabinete de la provincia y pieza clave del gabinete de Leandro Zdero, fue designado como presidente del Nuevo Banco del Chaco en reemplazo de Germán Dahlgren.

La noticia se conoció minutos después del mediodía y fue confirmada a DataChaco por el gobernador Leandro Zdero. Gutiérrez dejará su actual cargo para asumir este martes en la asamblea de renovación de autoridades. En ese contexto, también mañana se conocerán quiénes serán los nuevos integrantes del directorio.

Por otra parte, el gobernador desmintió además las versiones que indicaban que el actual senador Víctor Zimmermann también integraría el directorio.

Gutiérrez será reemplazado en su rol en los próximos días, y resta conocer el nombre de la persona que quedará a cargo de la secretaría de Coordinación de Gabinete.

Livio Edgardo Gutiérrez es abogado y cuenta con una amplia trayectoria legislativa en la provincia del Chaco. Se desempeñó como diputado provincial en más de un período, integrando la Legislatura chaqueña por el radicalismo, donde ocupó roles dentro de comisiones vinculadas a asuntos constitucionales, legislación general y otras áreas técnicas.

Su paso por el Poder Legislativo le permitió construir un perfil institucional, con experiencia en elaboración y tratamiento de leyes, además de participación en debates parlamentarios sobre políticas públicas provinciales.

Durante la gestión de Leandro Zdero, asumió como secretario de Coordinación de Gabinete, una función clave dentro del Ejecutivo provincial. Desde ese cargo tuvo a su cargo la articulación entre ministerios, la asistencia directa al gobernador y el seguimiento de la gestión.