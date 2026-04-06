Desesperación de los vecinos: más de siete barrios de Resistencia sin agua hace dos semanas

Vecinos de la zona norte de Resistencia denuncian que llevan más de dos semanas sin suministro regular de agua potable, en una situación que califican como «inhumana» y que afecta a miles de familias.

El servicio, a cargo de Sameep, ya venía siendo deficiente durante el verano, pero en las últimas semanas el problema se agravó notablemente. Según relatan los habitantes, en muchos casos directamente no hay agua, y cuando el suministro llega lo hace con una presión insuficiente que impide incluso llenar los tanques domiciliarios.

La situación obliga a los vecinos a comprar agua mineral para poder cubrir necesidades básicas, lo que representa un gasto extra que se suma al pago de las boletas del servicio. «No hay agua, y si algo sale llega sin presión, no alcanza ni a llenarse el tanque de cisterna», expresaron.

Desde la empresa habían informado en marzo sobre la rotura de un caño del Acueducto Norte, ubicado a la vera del río Negro, debajo del ex dique. En ese momento, aseguraron que el inconveniente sería resuelto en un plazo de 48 horas, algo que hasta el momento no ocurrió.

El problema impacta en numerosos barrios, entre ellos Villa Fabiana Norte y Sur, Caraguatá, Autódromo, Villa Cristo Rey, Don Santiago, San Diego y sectores ubicados detrás del hipermercado.También alcanza a vecinos de localidades cercanas como Colonia Benítez y Margarita Belén.

Ante la falta de respuestas concretas, los reclamos se intensifican y apuntan directamente a Sameep, a quien exigen una solución urgente. «Así no se puede vivir», advierten, en medio de una crisis que ya se extiende por más de dos semanas sin resolución.