Castelli: Destacada victoria de Karen Rocío Sandoval en importante evento nacional de lucha

La ciudad de Juan José Castelli celebra el gran logro de la luchadora local Karen Rocío Sandoval, quien se consagró en un importante evento nacional desarrollado en Tigre, uno de los escenarios más relevantes del país en esta disciplina.

La deportista obtuvo una victoria por decisión unánime, tras enfrentar a una rival experimentada y con mayor trayectoria. A lo largo del combate, Sandoval demostró solidez técnica, dominio y una destacada preparación física, lo que le permitió imponerse con autoridad y alcanzar lo más alto del podio.

Este resultado representa un importante paso en su carrera deportiva y posiciona a la joven luchadora como una de las figuras emergentes en el ámbito nacional.

El logro también refleja el crecimiento del deporte en la región y el esfuerzo constante de los atletas locales que representan a Castelli en competencias de alto nivel.

Felicitaciones a Karen Rocío Sandoval por este gran triunfo y por dejar en lo más alto el nombre de su ciudad.