La Leonesa: investigan abigeato, secuestran carne y detienen a un sospechoso

Un operativo en la zona rural de La Leonesa permitió avanzar en una causa por supuesto abigeato, con el secuestro de carne, un vehículo y la detención de un hombre.

La investigación se inició a partir de tareas que apuntaban a la venta de carne de origen dudoso en un comercio del Paraje Las Margaritas.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la existencia de unos 60 kilos de carne bovina.El comerciante aseguró haber adquirido el producto de buena fe a un sujeto que se desplazaba en una camioneta roja.

A partir de esa información, los uniformados lograron identificar al presunto proveedor, quien sería empleado de un establecimiento rural cercano. Con autorización del propietario del campo, se realizó una inspección en el predio, donde se halló una camioneta Ford Ranger con manchas rojizas compatibles con sangre en la caja.

Además, se detectó el faltante de un animal bovino —categoría ternera— en el stock del establecimiento, lo que reforzó las sospechas.

Por orden de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, se procedió al secuestro del vehículo, un teléfono celular y toda la carne incautada. En tanto, un hombre mayor de edad fue detenido y alojado en la comisaría jurisdiccional, acusado de «Supuesto Abigeato».

La causa continúa en etapa investigativa, con pericias en curso para determinar el alcance del hecho y posibles nuevas responsabilidades.