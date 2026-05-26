Detuvieron a un argentino en Brasil por mensajes racistas sobre un nene de siete años

Un ciudadano argentino de 63 años fue detenido en Brasil acusado de enviar mensajes racistas sobre un niño de siete años durante un viaje turístico en tren en el estado de Minas Gerais. El caso generó indignación pública y volvió a poner el foco sobre episodios recientes de discriminación protagonizados por argentinos en el país vecino.

El hecho ocurrió el domingo a bordo del tradicional tren turístico Maria Fumaça, que une las ciudades históricas de São João del-Rei y Tiradentes. Según la denuncia, el hombre fotografió y filmó al menor mientras realizaba un paseo familiar de cumpleaños y luego compartió las imágenes en conversaciones privadas acompañadas por comentarios racistas.

La situación salió a la luz cuando otro pasajero alertó discretamente a la madre del niño sobre la actitud del sospechoso, que se encontraba sentado detrás de la familia y apuntaba reiteradamente su teléfono hacia el menor.

De acuerdo con el relato de la mujer, al confrontarlo el acusado negó inicialmente haber tomado imágenes y se resistió a mostrar el celular. Sin embargo, cuando finalmente revisaron el dispositivo, encontraron conversaciones en las que enviaba fotos y videos del chico junto a frases discriminatorias.

Entre los mensajes denunciados, el hombre afirmaba que podía «tomarlo como esclavo», mientras que en otro intercambio mencionaba la posibilidad de «tomar una esclava» para cuidar a las nietas de la persona con la que hablaba.

El descubrimiento provocó una inmediata reacción entre pasajeros y empleados del tren turístico, quienes impidieron que el sospechoso abandonara el lugar hasta la llegada de efectivos de la Policía Militar brasileña al finalizar el recorrido.

El argentino, identificado como Eduardo Ignacio, fue trasladado posteriormente a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei y quedó detenido mientras avanza la investigación judicial por el delito de racismo, una figura contemplada con severas penas en la legislación brasileña.

La madre del menor declaró ante las autoridades y relató el impacto emocional que sufrió la familia durante una jornada que originalmente estaba destinada a una celebración. «Es mi cumpleaños, pasé todo el día en la comisaría», expresó ante medios locales tras radicar la denuncia.

La investigación busca determinar ahora si existieron otros episodios similares y si el acusado compartió contenido discriminatorio con más personas.

Por su parte, la empresa VLI, operadora del tren Maria Fumaça, emitió un comunicado en el que manifestó su «total rechazo a cualquier acto de discriminación o racismo» y aseguró que colaborará con la Justicia brasileña.

En los últimos meses se registraron otros episodios de alto impacto protagonizados por argentinos en Brasil vinculados a insultos racistas, agresiones verbales y situaciones xenófobas, algunos de los cuales también terminaron con detenciones.