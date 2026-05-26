Avanza la construcción de viviendas en el barrio Santa Rita de Sáenz Peña

El Gobierno del Chaco, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), continúa ejecutando nuevas soluciones habitacionales en el barrio Santa Rita de Presidencia Roque Sáenz Peña, consolidando políticas públicas, destinadas a garantizar el acceso a la vivienda y generar empleo genuino en la ciudad.

En este marco, el vocal del organismo, Daniel Monti, encabezó una recorrida de supervisión técnica en el predio donde se llevan adelante los trabajos, acompañado por equipos profesionales del instituto, con el objetivo de evaluar el avance de obra y verificar el desarrollo de la infraestructura prevista.

Durante la visita, destacaron el ritmo sostenido de ejecución y el impacto positivo que estas obras generan en la economía local, ya que emplean de manera directa a decenas de trabajadores de la zona, fortaleciendo además la actividad de distintos sectores vinculados a la construcción.

Desde el Ipduv remarcaron que esta intervención integral forma parte del plan estratégico impulsado por el Gobierno provincial para reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de las familias chaqueñas, mediante obras que también contribuyen al crecimiento urbano ordenado y al fortalecimiento del tejido social.

Asimismo, informaron que, una vez finalizados los detalles constructivos y las obras complementarias de infraestructura, las viviendas serán adjudicadas a través de un sorteo público y transparente, garantizando igualdad de oportunidades para todas las familias saenzpeñenses inscriptas que aspiran a acceder a su hogar propio.

«El compromiso es continuar sosteniendo la obra pública, generando oportunidades y acercando soluciones concretas a las familias chaqueñas», señalaron desde el organismo provincial.