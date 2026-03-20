Hallan el cuerpo de Bernabé Navarro, cerca de Villa Ángela

Bernabé Navarro, el hombre de 82 años que era intensamente buscado desde el 1 de febrero pasado, fue encontrado sin vida este viernes por la tarde, a unos 12 kilómetros de Villa Ángela, en una zona rural conocida como colonia San Antonio.Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte. En el lugar trabajan los equipos fiscales y peritos, además de la Policía.

Este viernes, alrededor de las 10.30, en una zona de la ex Ruta 95, habían sido hallados sus documentos, bicicleta y ropa, cuando en pleno operativo de rastrillajes, la Policía supo de una familia que había encontrado unos elementos que podrían estar vinculados con Navarro.

Así, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 35 años, quien relató que había hallado una bicicleta, mientras que sus hijos encontraron una billetera con documentación personal. Al verificar los objetos, los efectivos confirmaron que el Documento Nacional de Identidad correspondía a Bernabé Navarro.

Navarro tenía 82 años, y había desaparecido el pasado 1 de febrero, cuando salió de su casa, en Presidencia Roque Sáenz Peña, a bordo de su bicicleta, para ir a mirar un partido de fútbol de veteranos.

Sin embargo, con el correr de las horas no regresó a su hogar, loque motivó la activación del protocolo de búsqueda a las 22 de ese mismo día. La familia señaló no era la primera vez que Navarro se ausentaba de su casa, ya que en al menos cuatro oportunidades anteriores había desaparecido temporalmente, siendo posteriormente localizado en zonas rurales de la región.