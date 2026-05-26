Capturaron a una mujer por venta de drogas en Sáenz Peña

En un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional en lo referente a la lucha contra el narcotráfico en todo el país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), detuvieron en Sáenz Peña a una mujer argentina de 30 años, sobre la cual recaía un pedido de captura vigente, acusada por comercialización de estupefacientes.

El hecho ocurrió durante los habituales controles en el ejido jurisdiccional, efectuado por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Presidencia Roque Sáenz Peña, en prevención de delitos federales.

Durante dicho recorrido realizado en el barrio Sáenz Peña, los uniformados procedieron a detener la marcha de una mujer para identificarla. Al cotejar los datos con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), éste arrojó que la misma poseía un pedido de captura vinculado al comercio de drogas, a solicitud de la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Sáenz Peña.

De esta manera, se realizó la consulta correspondiente a dicha fiscalía, quien aprobó las actuaciones y ordenó la detención de la mujer, la cual quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas.