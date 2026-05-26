Cáritas Sáenz Peña ganó el primer premio en el Campeonato de la Empanada Termal

En el marco de los festejos por el 25 de Mayo, Presidencia Roque Sáenz Peña vivió una jornada cargada de tradición, gastronomía y cultura con una nueva edición del Campeonato de la Empanada Termal, que reunió a vecinos y visitantes en el Polideportivo Municipal.

El evento convocó a 15 equipos de cocineros que participaron de la competencia gastronómica, poniendo a prueba su talento y creatividad en la elaboración de uno de los platos más emblemáticos de la cocina argentina: la empanada.

Tras la evaluación del jurado, que analizó aspectos como sabor, cocción, presentación, limpieza y organización de cada stand, el primer premio fue para la Cáritas Sáenz Peña , que se consagró como ganadora de esta edición.

El podio se completó con Norma Giménez, quien obtuvo el segundo lugar, y Melina Pavón, que se quedó con el tercer puesto.

Pero la jornada fue mucho más que una competencia culinaria. El encuentro también ofreció una destacada propuesta artística y cultural con la participación de Orejanos Folk , Raza Fuerte Folclore y Sylvina Brizuela , además de la presentación del ballet de la Casa de Cultura, que aportó danza y tradición a la celebración patria.

Uno de los momentos más destacados fue la masterclass de Norma Gerván de Navarro , referente de la cocina tradicional tucumana, quien compartió técnicas y secretos para preparar la auténtica empanada tucumana, despertando el interés del público presente.

Desde el municipio destacaron la masiva participación de la comunidad y remarcaron la importancia de este tipo de eventos para fortalecer la identidad regional, promover la gastronomía local y generar espacios de encuentro para las familias saenzpeñenses y visitantes de toda la región.