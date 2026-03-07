Nuevo curso I INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON PROPÓSITO EMPRESARIAL

Desde Incubadora UNCAus estamos lanzando varias propuestas de cursos de capacitación destinados a profesionales, emprendedores, empresarios, alumnos y público en general interesado.
En esta oportunidad te presentamos la propuesta de ✨ INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON PROPÓSITO EMPRESARIAL ✨
Con este curso aprenderás a utilizar Inteligencia Artificial de forma estratégica para potenciar negocios, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones. Una capacitación pensada para profesionales, emprendedores, líderes de equipo y cualquier persona que quiera aprovechar la IA en el mundo real. 🤖📈
Fundamentos esenciales de la Inteligencia Artificial 🤖📘
Aplicaciones reales por área funcional 🧩📈
Herramientas clave que usarás en tu día a día 🛠️✨
Estrategias para implementar IA en empresas 🧭🏢
📅 Inicio: Miércoles 25 de marzo
🕓 Días y horario: Miércoles de 19:00 a 21:00 (clases en vivo – modalidad virtual)
⏳ Duración: 1 mes – ¡Las clases quedarán grabadas! 🎥
Tenes tiempo de inscribirte hasta el 23 de marzo o hasta agotar cupo. ¡No te quedes afuera!
💰 Costo total: $15.000 (pago único)
🎓 Beneficio para personas vinculadas a UNCAus: Si sos docente, no docente, alumno o egresado de UNCAUS, obtenés un 20% de descuento → abonás solo $12.000 🧾
📝 Inscribite acá 👉 https://forms.gle/sv9buiZ5USXH12sa6