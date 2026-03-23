Fontana: ¿Quién era el hombre que apareció muerto en un predio?

El hombre encontrado sin vida ayer en un predio de Fontana fue identificado como Eduardo Sebastián Vargas. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue una descarga eléctrica.

El hallazgo ocurrió cerca de las 12.30 en un terreno perteneciente a una empresa de descartables, sobre avenida Alvear al 3200. Hasta ese momento, la víctima no había podido ser reconocida.

Fuentes judiciales informaron que el examen forense determinó que se trató de una electrocución, dato clave para orientar la investigación. La identidad se estableció a través del análisis de fichas necrodactilares.

Efectivos de la Comisaría Undécima Metropolitana llegaron al lugar tras un aviso y constataron que el hombre no presentaba signos vitales. Vestía campera negra, pantalón tipo buzo azul y ojotas negras con rayas blancas.

Desde el Equipo Fiscal N° 14 pidieron la colaboración de la comunidad para localizar a familiares de Vargas, mientras avanzan las medidas para reconstruir cómo se produjo el hecho.