Detenido por sustraer el celular a un paciente internado

El hecho ocurrió en el Hospital Perrando, alrededor de las 6:00, cuando un ciudadano de 72 años, denunció que cerca de las 4:00, mientras permanecía en el sector de sillones del nosocomio recibiendo medicación, dejó su celular apoyado y cargando en un escritorio a su lado.

En un momento advirtió que otro paciente, que se encontraba realizando nebulizaciones frente a él, se acercó y luego se retiró apresuradamente sin finalizar el tratamiento. Minutos después, constató la faltante de su teléfono marca Samsung.

Tras dar aviso al personal de guardia de la División Unidad Seguridad Hospital Policía Sanitaria Metropolitana, se logró identificar al sospechoso, un hombre de 35 años, quien estaria en situación de calle, quien fue posteriormente aprehendido. La policía continúa trabajando para encontrar el teléfono celular.

La Fiscalía N° 3, a cargo de la doctora Roxana Soto, dispuso la detención del sujeto en una causa por “supuesto hurto”, quedando a disposición de la Justicia.