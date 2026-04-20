Claudio Kucharzuk ganó el 7° Encuentro Internacional de Escultores en Motosierra

Con una destacada participación de artistas y una importante convocatoria de público, se llevó a cabo el gran cierre del Encuentro Internacional de Escultores en Motosierra 2026 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El evento que reunió, durante cuatro días, a 13 escultores de distintos lugares del mundo, tuvo lugar en la Plaza San Martín, donde vecinos y visitantes disfrutaron de un espectáculo al aire libre que combinó arte, música y emoción. El evento del domingo contó con un show en vivo del Dúo Aukasisa, que acompañó el cierre de esta propuesta cultural.

Durante la noche se realizó la esperada premiación, reconociendo el talento y la creatividad de los escultores participantes. Los resultados fueron los siguientes:

Primer lugar: Claudio Kucharzuk de Santa Fé con su obra «Esperanza»

Segundo lugar: Pablo Fracchia de Córdoba con la obra «Hacia la Luz»

Tercer lugar: Deyvis Umaña de Honduras, obra «Resistencia»

Menciones honoríficas: Jessica Cheng de Costa Rica con la obra «Serpiente Corredora de Santa Lucía» y Juan Heredia de Bolivia con la obra «Surcando los Andes».

El encuentro volvió a consolidarse como una propuesta cultural de gran nivel, posicionando a la ciudad como un punto de referencia para este tipo de expresiones artísticas.

La iniciativa contó con el acompañamiento de la firma Stihl y permitió acercar a la comunidad una experiencia única, donde el arte en madera y el uso de la motosierra se transformaron en verdaderas obras que quedarán como legado.