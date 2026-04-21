Demoran a un joven tras provocar daños en una vivienda

El hecho ocurrió esta madrugada en la zona sur de Resistencia. El implicado habría ocasionado destrozos tras un desorden familiar por exigencia de dinero.

Cerca de las 5, personal de la Comisaría Séptima acudió a un domicilio ubicado en la calle Fortín Warner al 1300, tras recibir un alerta de los servicios de emergencia por un presunto desorden de índole familiar.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con la propietaria del inmueble, una mujer de 55 años. La ciudadana manifestó que su hijo, de 26 años, se tornó agresivo y provocó roturas en la ventana del comedor de la finca luego de que ella se negara a entregarle dinero que el joven solicitaba aparentemente para el consumo de estupefacientes.

Ante esta situación, la damnificada radicó la denuncia penal, procediéndose de inmediato a realizar el acta de constatación de los daños en la vivienda. En un rápido operativo cerrojo por las inmediaciones, los agentes lograron individualizar y demorar al presunto autor en una de las esquinas del domicilio.

Tras ser examinado por el médico policial de turno, y conforme a lo dispuesto por la Fiscalía de Investigación Penal en turno, el joven fue notificado de su aprehensión e identificación en la causa por «Supuestos Daños». Asimismo, se solicitaron las planillas prontuariales pertinentes para proseguir con las diligencias legales.