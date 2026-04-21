Detuvieron al novio de la mujer que fue enterrada en el patio de su casa

El procedimiento policial que llevó a la detención de Brian L. se produjo en la intersección de Juncal y Balbín. Un transeúnte que circulaba por la zona reconoció al hombre por la difusión de su imagen en TV. Ante este dato, efectivos policiales lo aprehendieron en el lugar, cumpliendo con la orden emitida por la Unidad Fiscal de Instrucción N° 17 de Lomas de Zamora, que dispuso la detención de urgencia y su traslado a sede judicial.

El expediente judicial detalla que la última vez que el niño estuvo en la vivienda fue el 2 de abril. Aquel día, fue recibido por la pareja de su madre, quien le dijo que la mujer se había ido y que se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al día siguiente, el menor regresó a la casa y el hombre repitió la misma versión, agregando que “no la iba a volver a ver más”.

El chico, sin respuestas y con la sospecha generada por la tierra removida en el fondo, decidió excavar él mismo. Así, realizó el hallazgo que movilizó a la familia y a las fuerzas de seguridad.

El caso mantiene la atención de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial, que aguardan los resultados de las pericias forenses y la autopsia para sumar elementos concluyentes al expediente. El proceso judicial sigue bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de Lomas de Zamora. El expediente, que fue calificado como homicidio en contexto de género, continúa con la toma de declaraciones y la recolección de pruebas, mientras la familia de la víctima permanece bajo contención y acompañamiento.