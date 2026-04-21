Chaco: Educación advierte que las amenazas en escuelas “no son broma” y pide mayor control familiar

En medio de una seguidilla de amenazas de tiroteo que encendieron la alarma en escuelas chaqueñas, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, salió a fijar una postura contundente: «Esto no es broma, es un delito». Sus declaraciones se inscriben en un contexto de creciente preocupación por la viralización de mensajes intimidatorios en redes sociales, que ya afectan el normal desarrollo de las clases y generan temor en las comunidades educativas.

La funcionaria remarcó que estos episodios no pueden analizarse de manera aislada. «La escuela no es una isla», sostuvo, al tiempo que planteó que las situaciones que hoy se viven en las aulas son reflejo de problemáticas sociales más amplias. En ese sentido, vinculó la proliferación de amenazas con la falta de límites y el escaso control en el uso de dispositivos móviles por parte de niños y adolescentes.