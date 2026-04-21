Chaco: Educación advierte que las amenazas en escuelas “no son broma” y pide mayor control familiar

En medio de una seguidilla de amenazas de tiroteo que encendieron la alarma en escuelas chaqueñas, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, salió a fijar una postura contundente: «Esto no es broma, es un delito». Sus declaraciones se inscriben en un contexto de creciente preocupación por la viralización de mensajes intimidatorios en redes sociales, que ya afectan el normal desarrollo de las clases y generan temor en las comunidades educativas.
La funcionaria remarcó que estos episodios no pueden analizarse de manera aislada. «La escuela no es una isla», sostuvo, al tiempo que planteó que las situaciones que hoy se viven en las aulas son reflejo de problemáticas sociales más amplias. En ese sentido, vinculó la proliferación de amenazas con la falta de límites y el escaso control en el uso de dispositivos móviles por parte de niños y adolescentes.
En los últimos días, el Ministerio de Educación provincial advirtió sobre la circulación de mensajes que simulan advertencias de ataques, difundidos principalmente a través de WhatsApp y otras redes. Bajo el lema «Si daña, no es broma», la cartera educativa busca frenar estas prácticas que, además de constituir un delito penal, generan pánico, ausentismo y alteraciones en la dinámica escolar.
Naidenoff insistió en que la respuesta debe ser conjunta. «Sin la unión entre la escuela y la familia, la tarea educativa se vuelve inmanejable para los docentes», afirmó. Por eso, hizo un llamado directo a los hogares: evitar reenviar este tipo de contenidos y, ante cualquier sospecha, recurrir exclusivamente a las autoridades escolares para activar los protocolos vigentes.
La ministra también recordó que las instituciones cuentan con herramientas específicas para abordar estos casos, como la Guía Provincial para el Abordaje Integral de Situaciones Complejas en el Ámbito Escolar, que orienta a los equipos docentes ante escenarios de riesgo. Además, destacó la realización de jornadas institucionales con foco en convivencia escolar, bullying, ciberbullying y consumos problemáticos, acompañadas por equipos interdisciplinarios.
El endurecimiento del discurso oficial también se da en un contexto nacional atravesado por hechos graves, como el ocurrido recientemente en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un estudiante asesinó a otro. Para Naidenoff, estos antecedentes obligan a actuar con mayor responsabilidad y compromiso.
En esa línea, la funcionaria puso el foco en el uso de celulares, señalando que muchas escuelas ya avanzan en su restricción dentro del aula , salvo con fines pedagógicos. También recordó que el Gobierno provincial impulsa una ley para regular su utilización en el ámbito escolar.
«El encierro y el silencio son señales de alerta», advirtió, al tiempo que pidió a las familias involucrarse activamente en la vida cotidiana de los estudiantes, establecer límites y mantener un diálogo fluido que permita detectar situaciones de riesgo a tiempo.
Finalmente, Naidenoff aseguró que el Ministerio continuará trabajando junto a las instituciones educativas, equipos directivos y otras áreas del Estado para reforzar el mensaje. «Se trabajará también con la Policía para que sea claro y contundente: este tipo de conductas son un delito» , concluyó.