Localizan a la menor de 15 años buscada intensamente en Pinedo

Gracias a un rápido operativo de colaboración entre unidades policiales, efectivos de la Comisaría de General Capdevila lograron hallar a Ariela de 15 años, quien se había ausentado de su hogar en General Pinedo durante las primeras horas de este martes.

La búsqueda se activó tras la denuncia por el padre de la menor en la Comisaría de General Pinedo. Ante la posibilidad de que la joven intentara trasladarse a otra localidad, se emitieron alertas a las unidades vecinas de la zona.

Localización en la Terminal

Alrededor de las 08:10 de hoy, personal de la Comisaría de General Capdevila que realizaba tareas de rastrillaje en puntos estratégicos, interceptó a la adolescente en la Terminal de Ómnibus local.

La menor fue conducida de inmediato a la dependencia policial para su resguardo. Tras ser examinada por el personal médico, se constató que se encontraba en buen estado de salud.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 02 de Charata, fue informado del hallazgo y dispuso la desactivación de la solicitud de paradero.