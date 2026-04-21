Resistencia : Hallan a menor denunciado como desaparecido

Hoy, a eso de las 22:30, Personal de la Comisaría Séptima Metropolitana, luego de tomar conocimiento de la “supuesta desaparición de persona” de un adolescente de 17 años. Realizaron tareas investigativas y lograron establecer que el menor, se encontraba en la vivienda de un amigo ubicada en pasaje San Lorenzo. Según se indicó, el joven fue localizado sano y salvo, por lo que se dio por finalizada la búsqueda.

Asimismo, las autoridades señalaron que el adolescente estaría vinculado a una causa por hurto, en la que se investiga la sustracción de una motocicleta denunciada por un ciudadano de 26 años durante la madrugada del mismo día. Por disposición de la fiscalía en turno, fue notificado de las actuaciones en libertad y luego entregado a su progenitora.