Comenzó el «7° Encuentro Internacional de Escultores» en Sáenz Peña

Desde Ayer y hasta el domingo la plaza San Martín será el escenario donde los 13 artistas que llegaron de distintas partes del mundo tallarán sus esculturas con motosierras.

En esta edición el evento contará con cuatro jornadas de actividades, incorporando nuevas propuestas y competencias que ampliarán la experiencia del público. Entre las novedades el sábado a las 18:30, se realizará una prueba de velocidad, en la que los escultores deberán crear una obra en solo una hora, utilizando exclusivamente la motosierra, una modalidad cargada de adrenalina que se realiza habitualmente en países como Alemania e Italia y que por primera vez tendrá su final en Argentina.

El inicio del Certamen estuvo encabezado por el intendente Bruno Cipolini, quien estuvo acompañado por el Secretario de Desarrollo Local Martín Sobol, el secretario de Relaciones Institucionales Eduardo Molina; el coordinador del evento Cristhian Alvarenga; Daniel Petcho en representación de la empresa Stihl y los Escultores.

«Le damos la bienvenida a la ciudad a cada uno de los artistas que aportan jerarquía a este evento que con tanta pasión organiza Cristhian Alvarenga e invitamos a todos los vecinos durante estos cuatro días a que puedan acercarse para apreciar el proceso de cada obra y por supuesto elegir a la que será la escultura ganadora», dijo el Intendente.

La septima edición cuenta con la participación de los escultores: Dey Umaña – Tegucigalpa, Honduras; Simón Levy – Frankfurt, Alemania; Jessica Cheng – Costa Rica; Juan Heredia – La Paz, Bolivia; Liu Yang – Pekín, China; Néstor Confalonieri – General Roca, Río Negro; Fernando Spagnolo – General Roca, Río Negro; Claudio Kucharczuk – San Jerónimo Norte, Santa Fe; Pablo Fracchia – Villa General Belgrano, Córdoba; Sebastián Novak – Bermejito, Chaco; Gabriela Nievas – Recreo, Catamarca; Abel Cristian Cruz – Salta y Roberto Sotelo – Corrientes.

Los escultores estarán trabajando durante todo el día y los vecinos podrán acercarse para observar el proceso de cada escultor y el día domingo podrán votar a la escultura que más les guste.