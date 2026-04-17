Doña Maura celebra un nuevo aniversario y agradece el acompañamiento de sus clientes en Sáenz Peña

En el marco de un nuevo aniversario, el emprendimiento familiar “Doña Maura” celebra junto a su comunidad, destacando el acompañamiento permanente de sus clientes a lo largo del tiempo.

Desde la firma expresaron un profundo agradecimiento a quienes día a día eligen sus productos, señalando que el crecimiento sostenido ha sido posible gracias a la confianza y el apoyo recibido. “Las palabras siempre van a quedar cortas para agradecerles por tanto. Sin ustedes, nada de esto sería posible”, manifestaron.

Asimismo, Waldemar, Axel, Shaylen y Axel Caro, junto a Doña Maura, renovaron su compromiso de continuar brindando atención y calidad, fortaleciendo el vínculo construido con la comunidad.

El local comercial se encuentra ubicado en calle 9, entre 8 y 10 del centro, donde continúan recibiendo a sus clientes con la misma dedicación de siempre.