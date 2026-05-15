Hallan un extraño grupo sanguíneo que solo tiene una mujer en el mundo

Fue encontrado por investigadores franceses y se trata de “Gwada negativo”, en referencia al origen de la paciente.

Los avances en secuenciación de ADN permiten descubrir grupos sanguíneos rarísimos que antes pasaban desapercibidos y ahora un equipo de investigadores franceses identificó un tipo de sangre jamás visto hasta el momento y cuya única portadora conocida es una mujer originaria de Guadalupe, territorio francés del Caribe.

El hallazgo fue confirmado oficialmente por el Establecimiento Francés de Sangre (EFS) después de varios años de investigaciones y análisis genéticos avanzados y este nuevo sistema sanguíneo recibió el nombre de «Gwada negativo», en referencia al origen de la paciente, según un informe del medio El Español.

Por su lado, la Organización Internacional de Transfusión Sanguínea reconoció este descubrimiento a comienzos de junio durante una reunión científica celebrada en Milán y con esta incorporación, el catálogo mundial de sistemas de grupos sanguíneos asciende ya hasta los 48 reconocidos oficialmente.

La historia comenzó hace 15 años, cuando la mujer acudió a unas pruebas rutinarias antes de someterse a una intervención quirúrgica en París y, durante el análisis, los especialistas detectaron un anticuerpo completamente desconocido que llamó la atención de los investigadores franceses.

En aquel momento, la tecnología disponible no permitía profundizar demasiado en el caso y, según explicó el biólogo médico Thierry Peyrard, integrante del equipo científico responsable del hallazgo, los recursos eran insuficientes para comprender qué provocaba aquella rara reacción sanguínea

En 2019, la situación cambió, ya que, gracias al desarrollo de las técnicas modernas de secuenciación de ADN, los científicos lograron identificar una mutación genética específica que explicaba la aparición de este grupo sanguíneo extremadamente raro y completamente distinto a los catalogados anteriormente.

Los investigadores determinaron además que la paciente heredó el gen mutado tanto de su padre como de su madre y esa combinación genética excepcional habría dado lugar a un perfil sanguíneo único que, hasta el momento, no había aparecido en ninguna otra persona estudiada.

La mujer sería incompatible con otra persona para una transfusión

Los especialistas consideran que la mujer podría ser incompatible con cualquier otro ser humano para una posible transfusión y, según indicó Peyrard, actualmente es «la única persona del mundo compatible consigo misma», una circunstancia extraordinaria, incluso, dentro de la hematología especializada.

El nombre «Gwada negativo» fue elegido porque resultaba sencillo de pronunciar en distintos idiomas y mantenía un vínculo directo con las raíces de la paciente, mientras que se trata de un término que convenció a la comunidad científica implicada en la investigación internacional sobre grupos sanguíneos raros.

Por su parte, el EFS explicó que este tipo de descubrimientos resulta fundamental para mejorar la atención médica de pacientes con perfiles sanguíneos poco frecuentes y los investigadores continúan buscando posibles casos similares en otros países gracias a los avances recientes en genética molecular.

NA