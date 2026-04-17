Allanamiento por violento robo: detienen a una mujer y hallan cocaína en su casa

Un allanamiento por un robo violento terminó con una mujer detenida y el secuestro de cocaína, en un operativo realizado por la Policía en Resistencia. La sospechosa, de 43 años, sería ex suegra de una de las víctimas.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el 8 de abril, cuando dos jóvenes aseguraron haber sido asaltados por personas armadas que los amenazaron, los lesionaron y les robaron sus motocicletas.

A partir de tareas investigativas, efectivos de la Comisaría Decimocuarta Metropolitana lograron identificar a los presuntos involucrados y avanzaron con un allanamiento en una vivienda del barrio 17 de Julio, en el marco de una causa por «supuesto robo con lesiones leves».

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Durante el procedimiento, los agentes aprehendieron a la mujer y secuestraron un revólver calibre 22 con cinco cartuchos. Además, encontraron 28 gramos de cocaína y dos objetos de dudosa procedencia: una bomba de agua y una luminaria pública.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia, que ahora profundiza la investigación para determinar responsabilidades y el posible vínculo con otros hechos delictivos.