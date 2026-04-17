Este domingo llega el 10° Encuentro de Danzas «Sáenz Peña Baila»

Con la participación de más de 25 academias de la ciudad, este domingo 19 de abril las calles de la ciudad se llenarán de danzas y color, con el desfile del 10° Encuentro de Danzas, organizado por la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana.

Una vez en el lugar, las academias realizarán muestras artísticas de folklore, tango, árabe, clásico, latinos, urbanos, colectividades y más. «Sáenz Peña Baila» propone que los bailarines de todas las edades puedan celebrar la danza bailando.

El evento comenzará a las 19 y congregará a academias y escuelas de danzas de la ciudad y contará con desfile por la calle 12, desde la plaza San Martín hasta el anfiteatro Pasaje Centenario ubicado en avenida 1 y calle 12 del Ensanche Sur.