Turistas fotografiaron un ocelote en el Parque Nacional Chaco

Este martes, desde el Parque Nacional Chaco dieron a conocer una noticia que trae alegría a la región: durante su visita al lugar, una pareja proveniente de Buenos Aires pudo observar y fotografiar un ocelote, en el inicio del sendero La Ralera, cercano al piquete de los caballos.

El valioso registro fue realizado por César Piccon y Dolores Fernández, quienes pudieron disfrutar de este increíble encuentro con una de las especies más emblemáticas de nuestra fauna silvestre.

Estos avistajes resaltan la importancia de conservar nuestros ambientes naturales y la biodiversidad que habita en el parque.

«Recordamos a todos los visitantes la importancia de disfrutar de la fauna silvestre con respeto, manteniendo distancia y cuidando cada espacio natural protegido», indicaron desde el predio.

El ocelote es un felino de tamaño mediano, caracterizado por su pelaje con manchas alargadas y ocelos oscuros que le permiten un camuflaje perfecto en los montes densos. Debido a la pérdida de su hábitat natural, por el avance de la frontera agrícola y la caza ilegal, la especie se encuentra clasificada bajo diferentes grados de amenaza en el país, lo que vuelve a este registro un dato sumamente optimista para la biología de la conservación.