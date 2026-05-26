Mayo se despedirá con una impactante luna llena azul

Mayo se despide con un espectáculo único en el cielo nocturno llamado luna llena azul. Este fenómeno es llamativo por el color al que se lo relaciona y puede ser visto desde distintas partes del mundo.

Desde el inicio de los tiempos, los movimientos de planetas y astros en el cielo generan curiosidad y se relacionan con ciertos mitos y tradiciones.

El mes de mayo comenzó con la luna llena de flores y continuará sorprendiéndonos el próximo domingo 31, cuando a la noche se produzca la luna llena azul. Lo más llamativo es que este evento ocurre cada dos años y medio, y el próximo será durante el mes de diciembre de 2028.

Según explicó la NASA, existen dos definiciones para la luna azul: una estacional, que es la tercera luna llena dentro de una estación que tiene 4 lunas en total, y otra mensual, que se le llama a la segunda luna llena de un mes calendario con dos lunas llenas.

Por su parte, el sitio de noticias Space.com explicó que la anterior luna llena azul ocurrió el 19 de agosto de 2024.

SU ORIGEN

El sitio Time and Space explicó que la definición del término «luna azul» es un misterio y que, en ciertos casos, algunos señalan su uso como un error de interpretación.

El término «luna azul» pudo haberse originado cuando el humo y las cenizas, tras una erupción volcánica, teñían la luna de azul.

Además desde la NASA aclararon sobre el tiempo que pasa entre luna y luna «normalmente los meses solo tienen una Luna llena, pero a veces aparece una segunda. Las lunas llenas están separadas por 29 días, mientras que la mayoría de los meses tiene 30 o 31 días de duración, por lo que es posible que quepan dos lunas llenas en un solo mes. Esto ocurre cada dos años y medio».