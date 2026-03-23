Tras intensas lluvias, el sistema de bombeo de Sáenz Peña funciona con normalidad

Tras las precipitaciones registradas en las últimas horas en Presidencia Roque Sáenz Peña, con un acumulado cercano a los 100 milímetros, el sistema de bombeo funciona con normalidad en distintos sectores de la ciudad.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos precisaron que todas las estaciones se encuentran operativas y ajustan su rendimiento según el volumen de agua en cada zona.

En ese esquema, trabajan las bombas del cuenco de calles 33 y 95, junto con las cuatro instaladas en el cuenco de calle 68. También permanece activa una bomba en el sector de Tiro Federal, mientras que en la represa del barrio La Salada se puso en marcha el sistema de extracción.

A estos puntos se suma una bomba en el Parque Temático, destinada al drenaje del agua acumulada en ese espacio.

En paralelo, el municipio desplegó equipos portátiles en áreas específicas para reforzar el escurrimiento, entre ellas el barrio 713 Viviendas, donde se buscó acelerar la evacuación del agua tras las lluvias.

Desde el área indicaron que antes del evento climático se realizaron tareas preventivas, como el vaciamiento de reservorios, lo que permitió afrontar las precipitaciones con mayor capacidad de respuesta.

El sistema se mantiene bajo seguimiento permanente frente a la continuidad del alerta meteorológico, con intervención activa en los sectores que lo requieran.