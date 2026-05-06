Se desarrolló el primer módulo del programa “Mi Primera Licencia”

En el marco del programa “Mi Primera Licencia”, se llevó adelante el primer módulo de formación destinado a estudiantes, de 16 años, del nivel secundario de la ciudad.

Durante este primer encuentro se abordaron contenidos vinculados a señales de tránsito —verticales, horizontales, luminosas y transitorias—, así como también el concepto de prioridad normativa, fundamentales para una correcta circulación en la vía pública.

Las clases estuvieron a cargo del personal de Educación Vial, Carlos Peloso, y del sargento de Policía Caminera, Lionel Medina, técnico superior en Seguridad Vial y Transporte.

En esta instancia participaron un total de 80 alumnos, distribuidos en 38 en el turno mañana y 42 en el turno tarde.

Formaron parte de este primer módulo estudiantes de las siguientes instituciones educativas: N° 188 Chaco Austral, EES N° 174 República de Honduras, Berrgallo N° 39, Politécnico, San Roque, EET N° 22, Juana Manso, Escuela Centenario N° 59, EES N° 53 Manuel Belgrano, UEGP N° 140 Nuestra Señora de la Guarda, Loma Linda, Misericordia y EES N° 197 Constantino Petris.

El programa “Mi Primera Licencia” contempla un total de seis clases, que se dictan en la EET N° 22, con un cupo de 120 alumnos (60 por turno). A lo largo de los encuentros se desarrollarán temas relacionados con seguridad vial, seguridad activa y pasiva, requisitos para circular y roles en la vía pública, entre otros.

El cronograma inició hoy y continuará los días 7, 14, 21 y 28 de mayo, mientras que el examen final está previsto para el jueves 4 de junio.

Como incentivo, los estudiantes que obtengan calificaciones destacadas recibirán premios: quienes alcancen promedios entre 8 y 10 accederán a un beneficio especial, mientras que el mejor promedio general será premiado con un motovehículo totalmente equipado, donado por el taller de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de la ciudad, junto con casco y elementos de seguridad.