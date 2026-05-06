Las Breñas : Agentes secuestran armas de fabricación casera

Efectivos policiales procedieron al secuestro de un arma de fuego de fabricación casera en la ciudad de Las Breñas, tras la dispersión de un grupo de personas.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Zoloff Michoff y Differding, barrio Progreso, donde se alertó sobre un grupo que intentaba iniciar una gresca. Al arribar al lugar, los involucrados se dieron a la fuga por distintas arterias.

En esas circunstancias, los uniformados hallaron y secuestraron un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, la cual había sido descartada durante la huida.

Se labraron las actuaciones correspondientes, continuando con tareas para identificar a los implicados.