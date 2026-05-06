Esclarecen robo a mano armada

Personal policial logró esclarecer un robo a mano armada y detener a un hombre de 30 años en la ciudad de Resistencia, durante un operativo de prevención.

Según se supo, el procedimiento se llevó a cabo en avenida Chaco y Nicaragua, donde efectivos que realizaban controles motovehiculares interceptaron a un sujeto que circulaba en una motocicleta y adoptaba una actitud sospechosa, intentando darse a la fuga.

Tras ser demorado, se constató que llevaba entre sus pertenencias una réplica de arma de fuego tipo pistola, mientras que en el baúl del rodado se halló un teléfono celular.

Momentos después, se estableció que tanto la motocicleta como el celular habían sido sustraídos instantes antes mediante un robo a mano armada, donde la damnificada fue interceptada por dos individuos.

Ante ello, se procedió al formal secuestro de los elementos y a la aprehensión del involucrado, quien fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia.