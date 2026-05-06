UNCAUS participó de la RUC con eje en Laudato si’ y el compromiso socioambiental

La Red Universitaria por el Cuidado de la Casa Común (RUC) llevó a cabo su Asamblea Ordinaria Anual el pasado 4 de mayo a las 10 h, en la Universidad Nacional de San Martín, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, con la participación de instituciones de toda la región.

En representación de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), el rector Germán Oestmann destacó la importancia del encuentro como un paso significativo en la consolidación de la red en clave iberoamericana. “De Latinoamérica a Iberoamérica”, expresó, subrayando el crecimiento y la proyección internacional del espacio.

Durante la Asamblea se abordó un amplio temario que incluyó el tratamiento del plan de actividades para el próximo período, así como otros asuntos institucionales relevantes. En este marco, desde UNCAUS remarcaron su participación activa en el intercambio de experiencias y en la construcción de una agenda común, enfocada en los desafíos globales, el compromiso socioambiental y el rol estratégico de la educación superior.

Asimismo, la delegación formó parte de espacios de reflexión en torno al legado del Papa Francisco, reafirmando valores vinculados a la dignidad humana, la justicia social y el cuidado del ambiente.

En este contexto, se destacó especialmente el llamado de la encíclica Laudato si’, que invita a repensar el vínculo entre la sociedad y la naturaleza, promoviendo una ecología integral. Este enfoque impulsa a las universidades a asumir un rol activo en la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible, la equidad y el cuidado de la casa común.

Desde la UNCAUS se planteó además el desafío de “abrir la universidad al mundo”, promoviendo una conciencia crítica que trascienda hacia un compromiso concreto con la sociedad y el entorno.

La jornada concluyó con un emotivo homenaje al Papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, fortaleciendo el espíritu de la red en torno al cuidado de la “casa común”.

De este modo, la RUC continúa consolidándose como un espacio de articulación académica e institucional, promoviendo el diálogo, la cooperación y el compromiso colectivo frente a los desafíos contemporáneos.